Фроч: Я разочарован, что бой Джошуа против Уайлдера отменен

Эксчемпион поделился мнением о возможном следующем бое Джошуа 167

Источник — talksport.com.

Бывший чемпион мира Карл Фроч разочарован выбором следующего соперника для бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

Об этом заявил сам Фроч.

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«Для Джошуа немного досадно биться с Валлином вместо Деонтея Уайлдера. Потому что бой Энтони против Уайлдера для меня это очень большой поединок. Это бой, которого я мог бы с нетерпением ждать. Поединок, который бы меня волновал.

Есть так много различных результатов, это интересное сражение, поэтому, узнав, что он сразится с Валлином, я разочарован.

Вы можете видеть, что Джошуа, Эдди Хирн и его команда все еще находятся в процессе восстановления, поэтому что Отто Валлин – неплохой поединок.

Это снова Энтони против кого-то вполне способного. Мы видели его против Тайсона Фьюри, и он нанес ему этот неприятный удар, с тех пор он одержал несколько приличных маленьких побед, но, давайте будем честны, не стоит слишком волноваться.

Есть много имен, которые могут присоединиться к Джошуа и дать нам более увлекательный бой, чем Отто. Мое первое чувство – я разочарован тем, что его бой против Уайлдера отменен. Это больше похоже на тактику затягивания и отсрочки того, чего мы, как фанаты бокса, хотим.

Для меня это мегабий Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера, и его отменили. У нас, фанатов, земля вырвана из-под ног. Потому что мы хотим увидеть эти бои, которые не проводят. Им всем платят огромные деньги в Саудовской Аравии», — сказал Фрочь.