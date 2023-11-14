Мейвезер назвал самого сложного соперника в карьере

273 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/220ada61870b116be675b79ac55fd97eae.jpg" /> Фото: Getty Images #Флойд Мейвезер

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер провел тяжелейший бой в карьере против Эммануэля Огастеса.

Об этом он рассказал порталу Fight Hub TV.

» Моим самым сложным соперником был Эммануэль Огастес. Его рекорд не отражает его мастерства. сказал Мэйуэзер. «YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» >

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