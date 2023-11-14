В боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта Солтысик

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В боях с российскими оккупантами погиб украинский спортсмен Иван Солтысик.

Об этом сообщает Base of Ukrainian sports.

Он вступил в ряды ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения Воевал в составе 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс, участвовавшей в боях за Киев. Далее воевал в самых горячих точках Донецкого направления, был разведчиком. До вторжения проходил службу в комендантском своде территориального управления Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области. 7 ноября погиб во время столкновения с российскими оккупантами. Защитник с детства занимался единоборствами. Становился чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою, неоднократным призером и участником соревнований по смешанным единоборствам. Был мастером спорта по боксу.