Арум подтвердил, что дату боя Усик – Фьюри объявят в четверг.

Бой состоится в Саудовской Аравии 283 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Боб Арум

Источник — tribuna.com.

В четверг, 16 ноября, объявят дату боя за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фюри.

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Я могу подтвердить, что они будут сражаться друг с другом в Саудовской Аравии. В четверг на этой неделе в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой подтвердят дату и остальные детали поединка. Но да, бой состоится. Не могу дождаться, чтобы увидеть это», — сказал Арум.

Напомним, что изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе пройдет 23 декабря. Его перенесли на более позднюю дату из-за того, что Фюри получил повреждение в бою с Нганну 28 октября.