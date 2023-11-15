Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

165 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fc49cfb9b12465eaf7bb1a69024eb667.jpg" /> Фото — gettyimages #Франсис Нганну

Источник — Чемпион.

Всемирный боксерский совет (WBC) официально представил десятку лучших боксеров супертяжелого веса.

Организация внесла бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в свой рейтинг. Камерунский боец ​​занял 10-ю позицию в списке.

Нганну оказался в списке после поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, проигравшим раздельным решением судей.