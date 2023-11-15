Определилась дата боя Усик – Фьюри

Бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде 2213 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО) состоится 17 февраля.

Об этом сообщает International Boxing News.

Боксеры уже подписали контракт. Бой состоится в Эр-Рияде. Официальное объявление поединка ожидается на этой неделе.

Напомним, что изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе пройдет 23 декабря. Его перенесли на более позднюю дату из-за того, что Фюри получил повреждение в бою с Нганну 28 октября.