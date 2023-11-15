Шакур: Ломаченко избил Хейни

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Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) должен был одержать победу в бою против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

О это рассказал бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) поделился мыслями о победе бывшего.

«Теперь я думаю, что мы с Ломаченко могли бы объединиться. Говорят, что Василий хочет взять отпуск на остаток года, поэтому я выполню грязную работу и заберу пояс WBC.Считаю, что мы должны это сделать.Это большой поединок.

Думаю, что Ломаченко избил Хейни.Но я не знаю, кто за этим стоял и что происходило. Думаю, что это было немного странно, но Василий победил Девина» сказал Стивенсон.