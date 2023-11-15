Бокс
Стал известен следующий соперник Хрговича
Бой состоится 23 декабря Сегодня 11:30 139 0< /span> Фото — Getty Images #Филипп Хргович
Джерело .com.
Хорватский боксер Филипп Хргович (16-0, 13 KO) получил соперника на бой 23 декабря, когда состоится большой вечер бокса в Саудовской Аравии.
Обязательный претендент на пояс IBF будет сражаться с 41-летним австралийцем Марком Де Мори (38-2-2, 34 KO) в рамках андеркарда, который пройдет в этот вечер на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Де Мори с момента поражения техническим нокаутом в первом раунде Дэвиду Хэю в январе 2016 года выиграл 11 боев подряд, 10 из них нокаутом или техническим нокаутом.
Раньше Фюри возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от ESPN.