Стал известен следующий соперник Хрговича

Бой состоится 23 декабря 139

Джерело .com.

Хорватский боксер Филипп Хргович (16-0, 13 KO) получил соперника на бой 23 декабря, когда состоится большой вечер бокса в Саудовской Аравии.

Обязательный претендент на пояс IBF будет сражаться с 41-летним австралийцем Марком Де Мори (38-2-2, 34 KO) в рамках андеркарда, который пройдет в этот вечер на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Де Мори с момента поражения техническим нокаутом в первом раунде Дэвиду Хэю в январе 2016 года выиграл 11 боев подряд, 10 из них нокаутом или техническим нокаутом.

Раньше Фюри возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от ESPN.