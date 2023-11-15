Стало известно, когда официально объявят дату боя Усика и Фьюри

Бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 32 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри =»article__source»> Источник — boxingscene.com.

В четверг, 16 ноября, состоится пресс-конференция, на которой официально объявят, что поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом сообщает BoxingScene.

Бой Фьюри – Усик запланирован на 17 февраля 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Прессконференция запланирована на четверг, 16 ноября, на стадионе Уэмбли в Лондоне. На ней будет официально объявлено о бое за 4 пояса – на кону будет стоять титул Фьюри по версии WBC и пояса Усика по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

Напомним, что изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе пройдет 23 декабря. Его перенесли на более позднюю дату из-за того, что Фюри получил повреждение в бою с Нганну 28 октября.