Украинский боксер получил 70 долларов за свой дебютный бой

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Источник — Чемпион.

Боксер-профессионал Сергей Богачук за свой дебютный бой на профессиональном ринге получил гонорар в размере 70 долларов. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе 3 февраля 2017 года, соперником Сергея был американец Мэтт Мерфи. Богачук нокаутировал Мерфи в 2 раунде.

Видимо, этот чек на 70 долларов стоит взять в рамочку и сохранить для истории, ведь вряд ли кто-то имел такой гонорар за свой дебютный бой, — не без иронии рассказал Сергей Максиму Розенко во время медиа-встречи в музее Кличко.

28-летний Богачук на профессиональном ринге провел 24 боя, в которых одержал 23 победы, все нокаутом. Последний поединок украинец провел 22 июля этого года в США, где победил 33 боксера из Ганы Патрика Аллотеи. В рейтинге авторитетного проекта Boxrec.com среди украинских боксеров независимо от весовых категорий Сергей занимает 10 место, уступая Александру Усику, Василию Ломаченко, Артему Далакяну, Сергею Деревянченко, Денису Беринчику, Александру Гвоздику, Арнольду Хегаю. Карена Чухаджана и Ботиржона Ахмедова (родился в Узбекистане, но согласно данным Boxrec.com имеет украинский паспорт). Резиденцией Сергея Богачука является Лос-Анджелес.

Максим Розенко, Чемпион