#Энтони Джошуа, #Отто Валлин Источник — Чемп. Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) провели первую битву взглядов. Бой состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Джошуа и Валлин провели первое сражение взглядов