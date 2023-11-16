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Бокс

Уайлдер: Джошуа предлагали 50 млн долларов за бой

Вайлдер прокомментировал отказ Джошуа от боя Сегодня 14:39 288 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер

Источник: champion.com.ua

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