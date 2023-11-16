Бокс
Уайлдер: Джошуа предлагали 50 млн долларов за бой
Вайлдер прокомментировал отказ Джошуа от боя Сегодня 14:39 288 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
Источник: champion.com.ua
Вайлдер прокомментировал отказ Джошуа от боя Сегодня 14:39 288 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
Сегодня 08:12 478 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22622481fc7dff39d5c50cf1688e32e779.png" /> #Энтони Джошуа, #Отто Валлин Источник — Чемп....
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