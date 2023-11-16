Уайлдер: Моя цель – вернуть свой титул и объединить дивизион

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Джозефа Паркера 151 Фото — gettyimages #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер < Источник - tribuna.com.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) планирует досрочно выиграть бой у Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Об этом рассказал. американский боксер.

«Когда люди приходят посмотреть бои в сверхтяжелом весе, они хотят увидеть зрелище, но больше всего они ожидают, чтобы увидеть нокаут. Одно можно сказать наверняка, когда я выхожу на ринг, это то , что я хочу сделать 23 декабря я выйду, чтобы сделать это Моя цель — вернуть свой титул и объединить дивизион.

Я высокого мнения о Джозефе Паркере. отличное ощущение наконец-то разделить с ним ринг», — сказал Уайлдер.