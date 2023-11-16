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Уайлдер: Надеюсь, что в скором времени мы с Джошуа встретимся на ринге.
Вайлдер прокомментировал бой против Джошуа Сегодня 11:52 103 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер Источник — tribuna.com.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) хочет встретиться в ринге с эксчемпионом Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Очень приятно быть вместе с ним в одной комнате, видеть его лицом к лицу. Прошло много времени. Я желаю ему всего наилучшего.
Надеюсь, что вскоре мы встретимся на ринге и дадим людям то, чего они хотят», – сказал Уайлдер.
Напомним, Джошуа и Уайлдер проведут поединки в рамках одного вечера бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.