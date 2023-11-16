Уайлдер прибыл в Лондон, чтобы объявить о бое против Паркера

355 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224b105b2a6dd36ea3001c1c0e47e69255.jpg" /> Фото — Getty Images #Деонтей Уайлдер

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Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) прибыл в Лондон, чтобы объявить о своем бое против Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

< Об этом сообщает Майкл Бенсон.

По поводу этого события должна состояться пресс-конференция.

Бой должен состояться 23 декабря в Саудовской Аравии. Напомним, что в этот же вечер бокса бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) может провести бой со шведским боксером Отто Валлином (26-1, 14 KO).

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