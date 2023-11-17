Бокс
Арум анонсировал бой Ломаченко против Шакура
Бой должен состояться в 2024 году Вчера 12:27 561 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон, #Боб Источник — proboxtv.com.
Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в следующем году выйдет в ринг против Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО).
Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.
«Текущий план состоит в том, чтобы Ломаченко попытался выиграть титул чемпиона мира в Австралии в бою против Камбососа, а затем провел объединительный поединок.
Шакур Стивенсон сразится с Ломаченко в следующем году, но я не могу сказать, что это будет следующий его соперник.
План состоит в том, чтобы Ломаченко провел бой в Австралии, это то, над чем мы сейчас работаем. состояться в первом квартале следующего года. Я не знаю точной даты, но в первом квартале», – сказал Арум.
Ломаченко последний бой провел в мае, проиграв Дэвину Хейни решением судей.