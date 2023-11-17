Арум анонсировал бой Ломаченко против Шакура

Бой должен состояться в 2024 году 561 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон, #Боб Источник — proboxtv.com.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) в следующем году выйдет в ринг против Шакура Стивенсона (20-0, 10 КО).

Об этом рассказал глава Top Rank Боб Арум.

«Текущий план состоит в том, чтобы Ломаченко попытался выиграть титул чемпиона мира в Австралии в бою против Камбососа, а затем провел объединительный поединок.

Шакур Стивенсон сразится с Ломаченко в следующем году, но я не могу сказать, что это будет следующий его соперник.

План состоит в том, чтобы Ломаченко провел бой в Австралии, это то, над чем мы сейчас работаем. состояться в первом квартале следующего года. Я не знаю точной даты, но в первом квартале», – сказал Арум.