Фьюри: Могу Усика нокаутировать или перебоксировать

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) имеет два варианта того, как закончится бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0 , 14 КО).

Об этом британец рассказал порталу Top Rank.

«I can out box him or knock him out.»@ Tyson_Fury дает его потенциальный борьбе outcomes. pic.twitter.com/eztRuuN0re

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023