Фьюри: Усику, это моя эпоха, а твое время прошло

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 467 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — boxingscene.com.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) уверен в своей победе над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Усику, ты можешь бежать, но Цыганский король придет за тобой. Это моя эпоха, а твое время прошло …Твой непобедимый рекорд и твои пояса будут моими. Я прекрасно провел время здесь, когда сражался с Нганну, и готов сделать это снова.На этот раз Цыганский король вернется в Англию в роли абсолютного короля сверхтяжеловесов» — сказал Фюри.

Поединок состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 17 февраля.

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