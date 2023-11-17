Миллер: Все еще предпочитаю Тайсона Фьюри в бою с Усиком

308 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22040a9cb16f780c653c52ee96dbd33f94.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Джаррелл= Источник — Чемпион.

Бой обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с Фрэнсисом Нганну не повлияет на исход боя британца с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21 -0, 14 КО).

Об этом рассказал боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 КО)

«Даже не знаю… Возможно Я слышал от Тайсона, что он очень усердно тренировался к бою с Нганну, хотя это и не выглядело так, будто он действительно усердно тренировался, это был его первый бой в Саудовской Аравии. , что разница во времени может влиять.

Фюри: Усику, это моя эпоха, а твое время прошло >

Я все еще думаю, что он победит Усика, он больший парень, и у него есть такая злоба, которой я еще не видел в Усике, я все еще предпочитаю Тайсона в этом бою, а потом, надеюсь, я нокаутирую его», — сказал Миллер.

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