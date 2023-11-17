Бокс
Шакур победил Де Лос Сантоса в бою за титул WBC
Бой состоялся в Лас-Вегасе. Сегодня 09:10 141 0 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон
– Чемпион.
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) одержал победу над Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО) в поединке за вакантный титул WBC в легком весе.
< Стивенсон победил Де Лос Сантоса единогласным решением судей – 116-112, 115-113, 116-112.
Титул, стоявший на кону поединка, уволил бывший абсолютный чемпион Дэвин Хейни. Для Шакура это чемпионство в третьем дивизионе.
Ранее Арум анонсировал бой Ломаченко против Шакура.