Шакур победил Де Лос Сантоса в бою за титул WBC

Бой состоялся в Лас-Вегасе. 141 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон

– Чемпион.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) одержал победу над Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО) в поединке за вакантный титул WBC в легком весе.

< Стивенсон победил Де Лос Сантоса единогласным решением судей – 116-112, 115-113, 116-112.

Титул, стоявший на кону поединка, уволил бывший абсолютный чемпион Дэвин Хейни. Для Шакура это чемпионство в третьем дивизионе.

Ранее Арум анонсировал бой Ломаченко против Шакура.