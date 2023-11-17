Шакур: У меня было очень плохое сражение против Де Лос Сантоса

Шакур Стивенсон прокомментировал победу над Эдвином Де Лос Сантосом 156 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон

Источник – Чемпион.

Новый обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) недоволен своей победой над Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер в комментарии Top Rank Boxing.

«У меня сегодня было очень плохое сражение. Это все, на чем я действительно сосредоточен. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому никаких оправданий. Я с этим буду жить, все хорошо.Пришел сюда за победой, это все, что я хотел сделать.

Я не ищу никаких оправданий.Бывает, что мы через многое проходим как боксеры.Я в порядке.

< Честно говоря, я уже сказал себе: если буду чувствовать себя так на ринге и если все пойдет не так, я буду боксировать и победю, - сказал Стивенсон.