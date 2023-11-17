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Шакур: У меня было очень плохое сражение против Де Лос Сантоса
Шакур Стивенсон прокомментировал победу над Эдвином Де Лос Сантосом Сегодня 13:10 156 0 Фото — gettyimages #Шакур Стивенсон
Источник – Чемпион.
Новый обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) недоволен своей победой над Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер в комментарии Top Rank Boxing.
«У меня сегодня было очень плохое сражение. Это все, на чем я действительно сосредоточен. Чувствовал себя не очень хорошо, поэтому никаких оправданий. Я с этим буду жить, все хорошо.Пришел сюда за победой, это все, что я хотел сделать.
Я не ищу никаких оправданий.Бывает, что мы через многое проходим как боксеры.Я в порядке.
< Честно говоря, я уже сказал себе: если буду чувствовать себя так на ринге и если все пойдет не так, я буду боксировать и победю, - сказал Стивенсон.
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