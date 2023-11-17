Бокс
Усик и Фьюри провели битву взглядов после оглашения боя
Во время битвы взглядов боксеры начали толкаться Вчера 21:46 481 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) провели битву взглядов.
Об этом сообщает Boxing on TNT Sports.
Во время битвы взглядов боксеры начали толкаться, поэтому их пришлось разнимать.
The Tyson Fury and Oleksandr Usyk face-off был затруднен 😳 🏆#RingofFire | #FuryUsyk | Feb 17 pic.twitter.com/MOEm2RlNb6
— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 16, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!