Дюбуа: Я мотивирован, чтобы сразиться с Миллером

Даниэль Дюбуа прокомментировал бой против Джаррелла Миллера 47 Фото — Getty Images #Джаррелл Миллер, #Даниэль Дюбуа

Источник — boxingscene.com.

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) уверен в победе над Джарреллом Миллером (26-0-1, 22 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я сознательно поставил свою подпись в контракте. Пришло время для большого бокса. Я собираюсь срубить это дерево. Это то, что я планирую сделать.

Я мотивирован , чтобы сразиться с Миллером. После боя с Усиком у меня бушевали эмоции. Но сейчас я действительно готов и собираюсь идти за нокаутом в предстоящем поединке», – сказал Дюбуа.