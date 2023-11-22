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Гирн: Ни разу не жал руку Уоррена
Эдди Гирн рассказал об отношениях с коллегой — Фрэнком Уорреном. Сегодня 17:57 194 0 Фото — Getty Images #Эдди Гирн
Источник – talksport.com.
Промоутер Эдди Гирн имеет напряженные относить со своим коллегой Фрэнком Уорреном.
Об этом рассказал сам промоутер в комментарии talkSPORT.
«Я ни разу не жал руку Уоррену за 15 лет работы промоутером.У всех сразу возникает вопрос: «Что?» Тоже не могу в это поверить, какое-то безумие. его сыном Джорджем, имели общие дела с другим сыном Фрэнсисом. Но никогда с Фрэнком. Видимо, вы видели миллион наших интервью, когда мы с ним переговариваемся только через них», — сказал Гирн.
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