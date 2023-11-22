Гирн: Ни разу не жал руку Уоррена

Эдди Гирн рассказал об отношениях с коллегой — Фрэнком Уорреном. 194 Фото — Getty Images #Эдди Гирн

Источник – talksport.com.

Промоутер Эдди Гирн имеет напряженные относить со своим коллегой Фрэнком Уорреном.

Об этом рассказал сам промоутер в комментарии talkSPORT.

«Я ни разу не жал руку Уоррену за 15 лет работы промоутером.У всех сразу возникает вопрос: «Что?» Тоже не могу в это поверить, какое-то безумие. его сыном Джорджем, имели общие дела с другим сыном Фрэнсисом. Но никогда с Фрэнком. Видимо, вы видели миллион наших интервью, когда мы с ним переговариваемся только через них», — сказал Гирн.