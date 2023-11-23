Бокс
Брат Фьюри и Джонс могут провести выставочный бой
Отец Ф'юри рассказал о возможном бое младшего сына Сегодня 11:40 197 0
Источник Mundo Deportivo.
Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Томми (10-0, 4 КО) может провести выставочный поединок с Роем Джонсом.
Об этом рассказал отец британца Джон Фьюри .
«Ведем переговоры с Роем. Можем что-то организовать. Имею определенные мысли по этому поводу. Джонс — отличный парень. Прекрасный человек и член Зала славы», — сказал Фюри-старший.< /p>
Сообщалось, что Томми Фьюри может провести реванш с KSI.
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