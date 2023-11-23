Брат Фьюри и Джонс могут провести выставочный бой

Отец Ф'юри рассказал о возможном бое младшего сына 197

Источник Mundo Deportivo.

Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Томми (10-0, 4 КО) может провести выставочный поединок с Роем Джонсом.

Об этом рассказал отец британца Джон Фьюри .

«Ведем переговоры с Роем. Можем что-то организовать. Имею определенные мысли по этому поводу. Джонс — отличный парень. Прекрасный человек и член Зала славы», — сказал Фюри-старший.< /p>

Сообщалось, что Томми Фьюри может провести реванш с KSI.

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