Гирн: В бою Джошуа – Валлин есть опция реванша

Эдди Гирн прокомментировал бой Джошуа – Валлин 149 Фото — Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошулин, #От

Источник – tribuna.com.

В поединке Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) против Отто Валлина (26-1, 14 KO) есть опция реванша.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Это соглашение на один бой, но люди продолжают спорить. Многие говорят: «Почему Джошуа не бьется с Уайлдером 23 декабря?» Джошуа предложили бой с Валлином 6 недель назад. Он согласился.

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Кроме того, мы все знаем, какой у них план.Мы все знаем, чего они хотят, и это, конечно, бой с Деонтеем.Они должны победить, и мы будем тихонько работать за кулисами, пока все готовятся.

Надеюсь, когда они оба победят 23 декабря, мы узнаем, какой план.

Да, в бою Джошуа – Валлин есть условие о реванше… Почему?Потому что это Джошуа , самая большая звезда в спорте.

Я хочу, чтобы ЭйДжей не испытывал уважения к Валлину. Я хочу, чтобы он был действительно готов нанести вред. Это будет очень, очень сложное сражение», — сказал Гирн.