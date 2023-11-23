Бокс
Ороско сдал положительный тест на допинг после боя с Бенном
Решение о временном отстранении приняла Комиссия Флориды по боксерским лицензиям Сегодня 12:30 328 0 #Родольфо Ороско
Источник: champion.com.ua
Решение о временном отстранении приняла Комиссия Флориды по боксерским лицензиям Сегодня 12:30 328 0 #Родольфо Ороско
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Вчера 23:26 147 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22acb926fc699d7311efaf468252ffeccd.jpg" /> #Джермелл Чарло Источник — Tribuna.com. Чемпион WBC...