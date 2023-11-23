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Бокс

Ороско сдал положительный тест на допинг после боя с Бенном

Решение о временном отстранении приняла Комиссия Флориды по боксерским лицензиям Сегодня 12:30 328 0 #Родольфо Ороско

Источник: champion.com.ua

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