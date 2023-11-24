Чарр вызвал Чисору на бой в андеркарде Усик-Фьюри

Махмуд Чарр бросил вызов Дереку Чисори 173 #Чарр, #Дерек Чисора

Источник — Чемпион.

Регулярный чемпион WBA в сверхтяжелом весе Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) вызвал на бой 17 февраля Дерека Чисору (34-13, 23 КО).

Об этом он рассказал. в Instagram.

«Чисора, пора снова сиять! Я уважаю твои последние бои, и ты показываешь миру, что ты великий боец ​​и настоящий претендент на то, чтобы я сражался с тобой за титул чемпиона мира WBA.

Надеюсь, ты готов сразиться со мной, брат, в Саудовской Аравии 17 февраля. Два боя за титул чемпиона мира, за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе и титул регулярного чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBA. Сделаем это», – сказал Чарр.