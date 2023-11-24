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Бокс

Чарр вызвал Чисору на бой в андеркарде Усик-Фьюри

Махмуд Чарр бросил вызов Дереку Чисори Сегодня 20:40 173 0 #Чарр, #Дерек Чисора

Источник — Чемпион.

Регулярный чемпион WBA в сверхтяжелом весе Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) вызвал на бой 17 февраля Дерека Чисору (34-13, 23 КО).

Об этом он рассказал. в Instagram.

«Чисора, пора снова сиять! Я уважаю твои последние бои, и ты показываешь миру, что ты великий боец ​​и настоящий претендент на то, чтобы я сражался с тобой за титул чемпиона мира WBA.

Надеюсь, ты готов сразиться со мной, брат, в Саудовской Аравии 17 февраля. Два боя за титул чемпиона мира, за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе и титул регулярного чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBA. Сделаем это», – сказал Чарр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; -align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Публикация от DIAMONDBOY 🇩🇪 🇦🇪🥊 (@mahmoudcharr)

< span lang="UK" style="font-size: 16px;">Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

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Источник: champion.com.ua

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