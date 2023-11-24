Бокс
Чарр вызвал Чисору на бой в андеркарде Усик-Фьюри
Махмуд Чарр бросил вызов Дереку Чисори Сегодня 20:40 173 0 #Чарр, #Дерек Чисора
Источник — Чемпион.
Регулярный чемпион WBA в сверхтяжелом весе Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) вызвал на бой 17 февраля Дерека Чисору (34-13, 23 КО).
Об этом он рассказал. в Instagram.
«Чисора, пора снова сиять! Я уважаю твои последние бои, и ты показываешь миру, что ты великий боец и настоящий претендент на то, чтобы я сражался с тобой за титул чемпиона мира WBA.
Надеюсь, ты готов сразиться со мной, брат, в Саудовской Аравии 17 февраля. Два боя за титул чемпиона мира, за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе и титул регулярного чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBA. Сделаем это», – сказал Чарр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; -align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;»>Публикация от DIAMONDBOY 🇩🇪 🇦🇪🥊 (@mahmoudcharr)
< span lang="UK" style="font-size: 16px;">Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.
>