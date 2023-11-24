Чисора: Думаю, я показал всем основу того, как сразиться с Усиком

137 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/222f725f05fbce8a0e0c15dc088878f34e.jpg" /> Фото: Getty Images

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 17 февраля.

Об этом сообщает Boxing Scene.

«Я бы выбрал Тайсона Фьюри, но если это будет тот же Фьюри, который боксировал с Нганну, то я не думаю, что он победит.Думаю, я показал всем основу того, как сразиться с Усиком.Но люди решили не пользоваться этим.Будьте готовы и используйте свои габариты.Я сказал это и Дюбуа, но он не сделал этого.

Дело в том, что когда Усик начинает делать обманные движения руками, и ты начинаешь делать это вместе с ним – ты в беде. Надо просто избивать его, когда он это делает. Он очень хороший, удивительный боец, но если ты позволишь ему быть удивительным бойцом, то он пройдет сквозь тебя», — сказал Чисора.

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