Ломаченко планирует сразу сразиться за титул

Эгис Климас прокомментировал предстоящие бои Василия Ломаченко 166 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Эгис Климас

Источник — sport.ua.

Эксчемпиону мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) не нужно подготовительное сражение перед возвращением в следующем году.

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

«Ожидаем, что Лома вернется в следующем году. После так называемого поражения от Хэйни он решил в этом году не возвращаться. У него все нормально, скоро будем искать соперника на бой.

Сражаться просто ради боя Ломаченко не будет, он хочет сразу выходить на титульный поединок. Увидим, что удастся сделать. Легкий вес? Да, он остается в 135 фунтах», – сказал он. сказал Климас.