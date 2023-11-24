Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком

Леннокс Льюис прокомментировал бой Усик — Фьюри 202 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тай #Ленокс Льюис Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен серьезно подготовиться к бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал последний абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис. KO).

«Тайсон Фьюри не «выдохся» . Но я не думаю, что он также прошел через полный тренировочный лагерь перед боем с Франсисом Нганну. Лучше не совершать такой ошибки против Усика», – заявил Льюис.

Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.