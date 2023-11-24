Менеджер Цзю: Не верю, что мы увидим бой Тима против Джермелла Чарло

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Чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0, 17 КО с чемпионом WBC и WBA в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

Об этом рассказал менеджер Цзю Гленн Дженнингс.

«Я не Я действительно не знаю, что он сейчас собирается делать, у него осталось два пояса, и его сейчас будут тянуть в обязательные поединки, но не один из них не является громким.

Он говорит, что хочет только мегабои, но даже не могу представить, где он их возьмет… Также я не верю, что мы увидим бой Тима Цзю против Джермелла Чарло. просто не верю в это», – сказал Дженнингс.

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