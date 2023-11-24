Валлин назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Валлин сделал прогноз на бой украинского чемпиона Александра Усика и британца Тайсона Фюри 95< /span> #Александр Усик Тайсон Фьюри, #Отто Валлин

Источник — boxing-social.com.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) является фаворитом в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал шведский боксер Отто Валлин (26-1, 14 KO).

«Я все еще считаю Фьюри фаворитом. В последнем бою он выглядел не очень хорошо, но это не означает, что Тайсон плохой боец. , больше своего соперника, но все же Усик даст ему бой.

В последнем бою Дюбуа действительно нокаутировал Усика. , который нанес Даниэль. Усик просто лежал на полу и жаловался. В бою с Гассиевым он сетовал на удары по корпусу. Это и есть недостаток Усика. заявил Валлин.

Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.