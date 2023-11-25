Джошуа: Полон решимости, чтобы вернуться на свой пик

Джошуа уверен в предстоящей победе над Валлином 191 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин < "article__source"> Источник — Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) уверен в победе над Отто Валлином (26-1, 14 KO).

Об этом британец рассказал порталу Boxing Scene.

«Есть карта с контрольными точками. Это не мой конечный пункт назначения. Это только первая остановка.23 декабря я оставлю мировые сообщения. Я по пути к 2024 году, к чему-то большему и лучшего.Я полностью сосредоточен на достижении цели.

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Я полон решимости, чтобы победить, и полон решимости, чтобы вернуться на свой пик, если вы это так называете», – сказал Джошуа.

Бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

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