Ломаченко и Камбосос могут провести поединок в Австралии

Главным претендентом на проведение в настоящее время является RAC Arena в городе Перт 135 Фото: Getty Images #Джордж Камбо #Джордж

Источник — The Australian.

Ведутся переговоры по организации поединка между Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и Василием Ломаченко за титул IBF в легком весе (17-3, 11 КО).

Об этом сообщает The Australian.

Промоутеры изучают варианты проведения боя как в Австралии, так и за ее пределами. Интерес проявляют арены в Аделаиде, Сиднее, Мельбурне и США. Главным претендентом на проведение сейчас является RAC Arena в городе Перт, которая вмещает 15 тысяч зрителей. Сам поединок должен состояться в апреле . Официально о его проведении объявят только после решения IBF сделать пояс вакантным.

Напомним, Ломаченко планирует сразу сразиться за титул.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!