Бокс
Ломаченко и Камбосос могут провести поединок в Австралии
Главным претендентом на проведение в настоящее время является RAC Arena в городе Перт Сегодня 12:32 135 0 Фото: Getty Images #Джордж Камбо #Джордж
Источник — The Australian.
Ведутся переговоры по организации поединка между Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и Василием Ломаченко за титул IBF в легком весе (17-3, 11 КО).
Об этом сообщает The Australian.
Промоутеры изучают варианты проведения боя как в Австралии, так и за ее пределами. Интерес проявляют арены в Аделаиде, Сиднее, Мельбурне и США. Главным претендентом на проведение сейчас является RAC Arena в городе Перт, которая вмещает 15 тысяч зрителей. Сам поединок должен состояться в апреле . Официально о его проведении объявят только после решения IBF сделать пояс вакантным.
Напомним, Ломаченко планирует сразу сразиться за титул.
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