Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Джаррелл Миллер Если ты собираешься обсудить предстоящее сражение, мы можем встретиться.До тех пор мы не будем друзьями.Он думает, что мы находимся в школе, когда ты не ладишь с каким-то парнем, а потом становишься с ним лучшими друзьями. я не коснусь его подбородка, нам […]" /> Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Джаррелл Миллер Если ты собираешься обсудить предстоящее сражение, мы можем встретиться.До тех пор мы не будем друзьями.Он думает, что мы находимся в школе, когда ты не ладишь с каким-то парнем, а потом становишься с ним лучшими друзьями. я не коснусь его подбородка, нам […]"> Миллер: Джошуа пытался позвонить мне и попросить прощения
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Миллер: Джошуа пытался позвонить мне и попросить прощения

Вчера 14:54 326 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22c49bae9727eab885fd193f5ad5a98e44.jpg" /> Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Джаррелл Миллер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) пытался связаться с Джарреллом Миллером (26-0-1, 22 КО)  после стычки на прессконференции.

Об этом Миллер рассказал порталу Boxing Social

«Он пытался позвонить мне и попросить прощения, но нам говорить не о чем. Он позвонил моему публицисту того же дня после пресс-конференции… Нам не о чем говорить.

  Горн: В бою Джошуа – blockquote>

Если ты собираешься обсудить предстоящее сражение, мы можем встретиться.До тех пор мы не будем друзьями.Он думает, что мы находимся в школе, когда ты не ладишь с каким-то парнем, а потом становишься с ним лучшими друзьями. я не коснусь его подбородка, нам не о чем говорить», – сказал Миллер.

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Источник: champion.com.ua

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