Тренер Фьюри: Тайсон раскусит Усика

Энди Ли прокомментировал бой Усик — Фьюри 179 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тай Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) знает, что делать в бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал один из тренеров британца Энди Ли.

«Я считаю, что Тайсон более умел. У него лучшая работа ног. Он выше. Возможно, у Усика есть преимущество в скорости, но в большинстве аспектов Тайсон лучше.

Тактика будет иметь большое значение в бою. У Тайсона отличный боксерский интеллект, он раскусил Усика. Он знает, что делать.

< span lang="UK">Нужно готовиться к парню, который будет сильным все сто процентов. Нельзя готовиться к работе по корпусу и надеяться, что это сработает.