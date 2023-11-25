Уайлдер – Джошуа: Усик сделал прогноз на бой

Украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 KO) определился с фаворитом в потенциальном бою между экс-чемпионами Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

Боксер считает, что это был бы феноменальным поединком.

«Уайлдер уникален – если он клинчует, то человек не может сопротивляться. Я даю 60% на победу Уайлдера. Он – панчер, и Джошуа может быть настроен на него. Деонтей способен отправить человека в полет, когда он его касается. Как правило, у них получается улететь в нокаут», – цитирует Усика Boxing Social.

СМИ утверждают, что если в декабре Джошуа и Уайлдер победят в своих боях, то в 2024 году они могут сразиться друг против друга.