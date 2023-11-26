Бенавидес техническим нокаутом победил Андраде в бою за титул временного чемпиона WBC

В конце 4-го раунда Андраде побывал в нокдауне 260

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Властелин временного пояса WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) защитил свой титул в бою против эксчемпиона Деметриуса Андраде (32-1, 19 КО).

В конце 4-го раунда Андраде побывал в нокдауне, а после 6-го угол Деметриуса отказался продолжать бой.



Benavidez стреляет в окне с шести-канцовой стопкой предупреждающего бедствия Деметриуса Andrade 😤 #BenavidezAndrade pic.twitter.com/gw4mEf4fw7 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 26, 2023

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