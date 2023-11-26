Тейлор победила Кэмерон и стала абсолютной чемпионкой в ​​двух дивизионах

Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов 126 Источник: — Чемпион.

Абсолютная чемпионка в первом полулегком весе Шантель Кэмерон (18-1, 8 КО) проиграла в реванше абсолютной чемпионке в легком дивизионе Кэти Тейлор (23-1, 6 КО).

Поединок прошёл всю дистанцию ​​в 10 раундов. Один судья насчитал ничью 95-95, другие двое отдали победу Тейлор — 98-92 и 96-94.

A FIGHT‼️ Katie Taylor defeats Chantelle Cameron , чтобы стать неудовлетворенным super lightweight champion 👑🇮🇪 #CameronTaylor2 pic.twitter.com/iHXEA4EbOQ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 25, 2023

В мае в первом бою решением судей победила Кэмерон.

Теперь 37-летняя Тейлор является действующей абсолютной чемпионкой мира сразу в двух дивизионах — легком и первом полусреднем.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!