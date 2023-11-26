Бокс
Тейлор победила Кэмерон и стала абсолютной чемпионкой в двух дивизионах
Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов Сегодня 12:42 126 0 Источник: — Чемпион.
Абсолютная чемпионка в первом полулегком весе Шантель Кэмерон (18-1, 8 КО) проиграла в реванше абсолютной чемпионке в легком дивизионе Кэти Тейлор (23-1, 6 КО).
Поединок прошёл всю дистанцию в 10 раундов. Один судья насчитал ничью 95-95, другие двое отдали победу Тейлор — 98-92 и 96-94.
A FIGHT‼️
Katie Taylor defeats Chantelle Cameron , чтобы стать неудовлетворенным super lightweight champion 👑🇮🇪 #CameronTaylor2 pic.twitter.com/iHXEA4EbOQ
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 25, 2023
В мае в первом бою решением судей победила Кэмерон.
Теперь 37-летняя Тейлор является действующей абсолютной чемпионкой мира сразу в двух дивизионах — легком и первом полусреднем.
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