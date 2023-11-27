Хейни: Хотел бы увидеть бой Чисоры и Нганну

Хейни прокомментировал возможный бой Фрэнсиса Нганну 168

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) хотел увидеть новый бой эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксе.

Об этом он рассказал порталу The Schmo .

«Я видел, что мой друг Диллиан… Не Диллиан, а Дерек Чисора бросал вызов Нганну. Поэтому я хотел бы увидеть этот бой. Согласился бы я подраться с бойцом ММА? Да , мне однозначно было бы это интересно, будь деньги правильными. Это было бы большое событие, огромный поединок, бой-кроссовер. Но я сосредоточен на Реджисе Прогейсе», – сказал Хейни. «YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» >

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!