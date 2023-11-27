Камбосос: Близки к завершению переговоров о месте боя с Ломаченко

200 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e81fc729835ad0ffcd3e2dfd39da10f8.jpg" /> #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко

Источник — The Ring.

Чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) уверен в проведении боя с эксчемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом австралиец рассказал порталу The Ring.

«Это волнующее, что мое большое сражение с Ломаченко вызывает такой большой интерес. Мы близки к завершению переговоров о месте проведения боя.

Ломаченко и Камбосос могут провести поединок в Австралии

Главным претендентом на организацию поединка является Перт, но Сидней и Аделаида сейчас проявляют большой интерес и могут сделать ставку, чтобы гарантировать себе проведение боя. Где бы ни состоялся этот чемпионский бой, он соберет аншлаг. Это будет отличный поединок двух воинов», – сказал Камбосос.

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