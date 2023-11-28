Чжилей: Фьюри вообще не готовился к бою с Нганну

Чжан Чжилей прокомментировал бой Фьюри против Нганну 220 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну, #Чжан

Источник – tribuna.com.

Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) легкомысленно отнесся к Фрэнсису Нганну (0-1).

Об этом рассказал временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

«Думаю, он вообще не готовился к бою с Нганну. Это был не тот Тайсон Фюри которого мы знаем, это был совсем другой человек.

Мои удары – не шутка. Если мои удары попадут в цель, это станет катастрофой для Фюри”, – сказал Чжилей.