Бокс
Чжилей: Фьюри вообще не готовился к бою с Нганну
Чжан Чжилей прокомментировал бой Фьюри против Нганну Сегодня 15:40 220 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну, #Чжан
Источник – tribuna.com.
Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) легкомысленно отнесся к Фрэнсису Нганну (0-1).
Об этом рассказал временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).
«Думаю, он вообще не готовился к бою с Нганну. Это был не тот Тайсон Фюри которого мы знаем, это был совсем другой человек.
Мои удары – не шутка. Если мои удары попадут в цель, это станет катастрофой для Фюри”, – сказал Чжилей.
В одном из интервью перед боем против Фрэнсиса Нганну Фюри шутил, что готовится к поединку, выпивая по 15 банок пива в день. В итоге Тайсон побывал в нокдауне, но все равно победил раздельным решением судей.
Напомним, отец Фьюри сомневается в дате сражения с Усиком.