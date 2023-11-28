Гирн: Уайлдер остановит Паркера в пределах шести раундов

Бой Уайлдер — Паркер состоится 23 декабря 232 #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Источник – Boxing Social.

Джозеф Паркер (33-3, 23 KO) не сможет победить Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн

«Мне очень нравится Джозеф Паркер. Я думаю, что он очень хороший парень, но мне кажется, что Уайлдер остановит его в пределах шести раундов», – сказал Гирн.

Бой Уайлдер — Паркер состоится 23 декабря.

Напомним, Вайлдер провел битву взглядов с Паркером.

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