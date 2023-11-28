Молина: Уайлдер нокаутирует Джошуа в течение 3-5 раундов

Эрик Молина дал прогноз на возможный поединок Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа. 250 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — gettyimages #Энтони Уайлдер

Источник — boxing-social.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) будет фаворитом в бою с эксчемпионом Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

О Это рассказал американский боксер сверхтяжелого веса Эрик Молина.

«Скажу честно, я почувствовал это после встречи с ними обоими, я думаю, что Деонтей Уайлдер выиграет этот бой. Я думаю, что пока мы не увидим это. , как он противостоит сопернику, которому, как мы видим, он не может нанести вред в любую секунду любого раунда.Вы должны верить, что он может это сделать.

Я думаю, что он имеет такую ​​силу, и я думаю, что он сделает это с Эй Джей.Я думаю, что этот стиль больше подходит Деонтею Уайлдеру, и я думаю, что он может нокаутировать его, когда захочет. «, — сказал Молина.