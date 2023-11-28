Определилась потенциальная дата боя Ломаченко — Камбосос

Бой может состояться в апреле 2024 года 200 Фото — gettyimages #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и эксчемпионом Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) может пройти 14 апреля.

О это сообщает The Ring.

Бой предстоит в Австралии, возможна дата – 14 апреля. Ожидается, что на кону будет стоять вакантный титул IBF в легком дивизионе.

Напомним, Ломаченко планирует сразу сразиться за титул. чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!