Бокс
Определилась потенциальная дата боя Ломаченко — Камбосос
Бой может состояться в апреле 2024 года Сегодня 10:40 200 0 Фото — gettyimages #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко
Поединок между бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и эксчемпионом Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) может пройти 14 апреля.
О это сообщает The Ring.
Бой предстоит в Австралии, возможна дата – 14 апреля. Ожидается, что на кону будет стоять вакантный титул IBF в легком дивизионе.
Напомним, Ломаченко планирует сразу сразиться за титул. чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!