Бокс
Прогрейс: Думаю, что Ломаченко побьет Камбососа
Реджис Прогрейс прокомментировал бой Камбосос — Ломаченко Сегодня 14:44 164 #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко, #Прогресс
Источник: champion.com.ua
Реджис Прогрейс прокомментировал бой Камбосос — Ломаченко Сегодня 14:44 164 #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко, #Прогресс
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