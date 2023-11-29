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Бокс

Прогрейс: Думаю, что Ломаченко побьет Камбососа

Реджис Прогрейс прокомментировал бой Камбосос — Ломаченко Сегодня 14:44 164 #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко, #Прогресс

Источник: champion.com.ua

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