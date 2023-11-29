У Усика прогнозируют проблемы со спарринг-партнерами перед боем с Фьюри

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас считает, что его клиент победит британца Тайсона Фьюри в бое за все титулы, но ему будет сложно, особенно со спарринг-партнерами.

Вероятно, по словам Климаса, это будет сложнейший бой в карьере Усика.

«Он уверен в себе, но знает, что впереди много работы. Будет непросто найти спарринг-партнеров под Фьюри, потому что Тайсон – высокий боксер с внешне неуклюжим стилем, плюс он очень тяжелый», – цитирует Климаса Boxing Social.

При этом он уверен, что украинец победит британца за счет боксерского интеллекта и работы ног. Напомним, бой за все титулы супертяжелого веса пройдет 17 февраля.