Беринчик может подраться за титул WBO

Беренчик может получить титульный бой 229 #Денис Беринчик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) может провести бой с Исааком Крузом (25-2-1, 17 КО) за вакантный титул WBO.

Об этом сообщил инсайдер Баг Уильямс со ссылкой на промоутера Круза Шона Гиббонса.

Ранее стало известно, что бывший абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) планирует уволить пояса WBA, IBF и WBO в легком весе после боя с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. Поединок состоится 9 декабря.

Напомним, Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO.