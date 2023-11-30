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Хейни уволит титулы в легком весе
Девин Хейни сообщил, что уволит пояса в легком весе. Сегодня 11:25 202 0 Фото — Getty Images #Девин Хейни
Источник — espn.com.
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни (30-0-0, 15 КО) уволит пояса накануне боя с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).
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Об этом рассказал сам боксер.
«В легком весе я сделал все, что мог. Самым большим боем для меня в этой весовой категории является поединок против Джервонт Дэвиса, но его команда не обнаруживает ко мне интерес.
Я перерос этот дивизион, поэтому сейчас буду биться в 140 фунтах, чтобы завоевать титул во второй весовой категории.
После этого поединка надеюсь подняться в полусредний вес, чтобы получить титул. в третьем дивизионе», – сказал Дэвин.
Хейни стал абсолютным чемпионом в легком весе после победы над Джорджем Камбососом.